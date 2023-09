Estreia nas 'pick-ups': Ford Ranger também será híbrida 'plug-in'

Vai haver uma pick-up híbrida plug-in para alargar a oferta da Ford Ranger, uma estreia neste segmento de mercado.

O sistema híbrido, composto por um bloco EcoBoost de 2.3 litros aliado a um propulsor eléctrico, terá uma autonomia superior a 45 quilómetros.

O tempo de espera será longo já que só no início de 2025 é que a nova oferta começará a chegar aos concessionários europeus.

Até 45 km de autonomia

Com a electrificação a alargar-se a cada vez mais segmentos automóveis, a Ford estreia na Ranger um sistema motriz híbrido de ligar à ficha eléctrica.

Sob o capô, estará um motor EcoBoost turboalimentado de 2.3 litros, aliado a um propulsor eléctrico e uma bateria sob a caixa de carga.

A apoiá-lo estará um propulsor eléctrico e uma bateria de que se desconhece a capacidade, mas que a Ford afirma ultrapassar os 45 quilómetros de autonomia.

A recarga apenas poderá ser feito em corrente alternada, mas sem a Ford adiantar a potência e o tempo de espera.



Será ainda possível acompanhar e ajustar o recarregamento através de uma aplicação no telemóvel, bem como agendá-lo para dias e horários específicos.

Quatro modos de gestão

Conhecidos são os modos de gestão da energia, semelhantes a qualquer sistema híbrido, divididos pelo EV Auto, EV Now, EV Later e EV Charge.

O EV Auto, que é padrão no arranque, usa o propulsor eléctrico ou ambos os motores de acordo com a aceleração e a energia disponível na bateria.

O EV Now força o sistema a usar apenas o motor eléctrico, com o EV Later a reservar a carga da bateria para uma posterior utilização.



O EV Charge usa o motor a combustão para recarregar a bateria, havendo ainda uma função que activa automaticamente o modo eléctrico ao entrar numa zona de baixas emissões.



Uma certeza é que a pick-up manterá as características do modelo original, quer fora de estrada, quer na capacidade de reboque até 3,5 toneladas.

O Pro Power Onboard mantém-se na oferta, permitindo carregar ferramentas e aparelhos eléctricos através das fichas montadas na área de carga e na cabine.

Numa primeira fase, a Ford Ranger híbrida plug-in só estará disponível na variante com cabine dupla.

A produção arranca no final do próximo ano, com a chegada aos mercados europeus no início de 2025.

