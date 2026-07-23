O Caramulo Motorfestival vai acolher em Setembro um evento paralelo muito especial: nada mais, nada menos do que a estreia mundial ao público do explosivo Opel Corsa GSE.

Estreia mundial: Opel Corsa GSE ''escolhe'' Caramulo Motorfestival

O hot hatch eléctrico sucede ao Corsa OPC como a versão mais potente desta linha desportiva iniciada em 1988 com o Corsa GSi.

Com os mesmos 207 kW (281 cv) e 345 Nm do Mokka GSE, está prometida uma experiência emocionante ao volante, como confirmam os 5,5 segundos que "demora" a cumprir os zero aos 100 km/hora.

A confirmar o ataque à estrada está a tracção dianteira com diferencial autoblocante Torsen, e um chassis desportivo rebaixado, com os eixos, barras estabilizadoras e amortecedores hidráulicos a terem sido concebidos especificamente para este modelo.

A direcção e os pedais foram igualmente optimizados para uma condução ainda mais dinâmica, com as fortes travagens a serem asseguradas por discos de travão Alcon com pinças de quatro êmbolos.

A estreia mundial é antecipada no Caramulo Motorfestival, que irá acontecer entre 4 e 6 de Setembro, antes da apresentação "oficial" no salão automóvel de Paris que decorrerá em Outubro.

Falta só saber o preço por que o Opel Corsa GSE será proposto no nosso país, confirmada que está a chegada aos concessionários ainda neste ano.

Texto: P.R.S.

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