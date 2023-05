Estreia ibérica no Ecar Show: Polestar 2 renovado já tem preços

O Ecar Show que aconteceu este fim-de-semana na Feira Internacional de Lisboa foi o palco para a estreia ibérica do renovado Polestar 2.

Mais do que um acerto estético, é a evolução tecnológica que marca a berlina, ao ganhar uma nova gama de motores e de baterias, e a troca da propulsão dianteira pela traseira nas versões apenas com um motor.

Qualquer uma das quatro versões estreadas no salão do automóvel híbrido e eléctrico estão já disponíveis para encomenda no portal nacional da marca, com a entrada na gama a fazer-se a partir de 52.400 euros

Evolução motriz

Por fora e por dentro, mantêm-se as formas gerais, com as principais evoluções a fixarem-se na grelha frontal, em linha com a que o Polestar 3 equipa, e no novo desenho das jantes de 20 polegadas em alumínio forjado.

As principais novidades estão mesmo nos novos sistemas motrizes que equipam a gama, e na disposição mecânica dos propulsores nas variantes Standard e Long Range Single Motor.

A versão com um motor eléctrico de imã permanente dá 200 kW (272 cv) e 490 Nm às rodas traseiras, sendo alimentada por uma bateria de 69 kWh para uma autonomia até 518 quilómetros.

Com a nova bateria de 82 kWh, a potência evolui para 220 kW (299 cv), mantendo-se o binário de 490 Nm, e a autonomia sobe para 654 quilómetros.

Para a tracção integral, soma-se um segundo motor assíncrono nas versões Long Range Dual Motor e Long Range Dual Motor Performance Pack, e a mesma bateria de 82 kWh.

A primeira variante assegura 310 kW (421 cv) para uma autonomia até 591 quilómetros, e a segunda 350 kW (476 cv) para uma distância até 568 quilómetros, com ambas a terem 740 Nm de binário.

A bateria de 69 kWh carrega até 80% em 35 minutos num posto rápido de 135 kW, com as de 82 kWh a carregarem em 28 minutos a 205 kW.

A Polestar oferece uma garantia de oito anos ou 160 mil quilómetros para as baterias, com uma capacidade subjacente de 70%.

Polestar 2 Tracção Bateria / Carga DC Autonomia Potência / Binário Preço Standard Range

Single Motor Traseira 69 kWh / 135 kW Até 518 km 272 cv / 490 Nm 52.400 euros Long Range

Single Motor Traseira 82 kWh / 205 kW Até 635 km 299 cv / 490 Nm 55.900 euros Long Range

Dual Motor Integral 82 kWh / 205 kW Até 592 km 421 cv / 740 Nm 59.900 euros Long Range

Dual Motor (Performance Pack) Integral 82 kWh / 205 kW Até 592 km 476 cv / 740 Nm 65.900 euros

