Estreia híbrida: Dacia Jogger Hybrid 140 já tem preços

A Dacia estreia-se na tecnologia híbrida com a sua carrinha familiar Jogger de sete lugares.

Baptizada como Hybrid 140, esta variante está capaz de circular em modo eléctrico em trajectos urbanos curtos, para conter os consumos de combustível.

Sob o capô está um bloco a gasolina de 1.6 litros e quatro cilindros, alinhado com um motor eléctrico de 37 kW (50 cv) e um motor-gerador de alta tensão.

Com uma potência combinada de 140 cv, o sistema motriz apoia-se numa caixa automática sem embraiagem de quatro relações acoplada ao motor térmico, e de duas velocidades ligada ao propulsor eléctrico

A bateria de 1,2 kWh, escondida sob o piso no lugar da roda sobressalente, oferece uma propulsão totalmente eléctrica em 80% das viagens urbanas.

Já a poupança de combustível pode chegar aos 40% em ciclo urbano quando comparado com um motor de combustão interna.

Esse ganho é conseguido com a activação do modo B de condução na caixa automática para aumentar a travagem regenerativa para carregar a bateria.

Certo é que a Dacia anuncia para o Jogger Hybrid 140 uma autonomia superior a 900 quilómetros segundo o ciclo combinado WLTP.



Diferenças só a bordo

Sem qualquer alteração estética exterior face às outras variantes da gama, para além do logótipo a indicar a motorização, as diferenças estão mesmo a bordo.

Nele destaca-se um painel de instrumentos específico de sete polegadas com as informações essenciais sobre o sistema híbrido.

Em termos de volume de carga, o monovolume não perde nada face aos "irmãos" a gasolina e GPL.

A bagageira mantém os mesmos 160 litros de capacidade ou 565 litros se se rebater a terceira fila de bancos.



Com chegada prevista para Março aos concessionários nacionais, o Dacia Jogger Hybrid 140 abre as encomendas já no próximo mês.

Os preços arrancam nos 28.800 euros apenas na versão SL Extreme de sete lugares.

Uma versão em Schiste Grey estará à venda por altura do lançamento, para além das outras seis cores de carroçaria já disponíveis.

