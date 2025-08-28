Estreia em Setembro: novo Renault Clio protagonista no salão de Munique

Era um segredo muito mal guardado que agora é revelado: o salão automóvel de Munique será o palco para a marca do losango estrear a sexta geração do Renault Clio.

No que à estética diz respeito, será uma evolução na continuidade mas diferenciada por uma dianteira mais proeminente face ao antecessor, com o crescimento para os 4,10 metros de comprimento a dar mais espaço a bordo.

Na sua base estará uma plataforma CMF-B mais evoluída para beneficiar de novas motorizações hibridas, acompanhada duma nova arquitectura elétrica para ganhar soluções mais modernas.

Se o Clio será o protagonista do espaço da Renault, ao seu lado irão estar igualmente os novos R4 e R5 E-Tech Electric, sem esquecer o Emblème Concept, um SUV coupé recheado de tecnologias inovadoras.

Saliente-se que a shooting brake equipa um motor eléctrico de 218 cv apoiado numa bateria de 40 kWh, socorrendo-se duma pilha de combustível de 30 kW e num depósito de 2,8 quilos de hidrogénio como extensor de autonomia

E, como exemplo extremo das capacidades desportivas que um "eléctrico" oferece, será igualmente destacado o Renault 5 Turbo 3E.

A apresentação de todas estas propostas acontece a 8 de Setembro ma plataforma digital de eventos da fabricante gaulesa, véspera da abertura das portas do salão automóvel de Munique ao público.

