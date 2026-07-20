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Estreia em Outubro: Smart #2 está a finalizar testes dinâmicos

11:11 - 20-07-2026
 
 
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O Smart #2 está em plena fase de ensaios dinâmicos para estrear-se em pleno no salão automóvel de Paris que acontece em Outubro, sob uma camuflagem exclusiva a preto e branco desenvolvida pela equipa de design global da Mercedes-Benz.

Para tal tem sido posta à prova em diversos cenários urbanos reais, com a sua agilidade a ser testada face a obstáculos inesperados, mudanças bruscas de faixa e pisos molhados com fraca aderência.

Aperfeiçoamento contínuo da arquitetura do chassis, da relação e do curso da direção, bem como da afinação da suspensão, são alguns dos pontos sob teste para garantir uma condução estável e precisa.

Um extenso programa de validação NVH (ruído, vibrações e aspereza) tem sido imprimido ao citadino eléctrico em ambientes tão diversos como túnel de vento, câmara acústica, e instalações com controlo de temperatura, pistas de testes e estradas públicas.

Com 2,79 metros de comprimento, são ainda desconhecidos os dados sobre a motorizações sobre as motorizações que irão equipar o Smart #2, mas já se sabe que deverá equipar uma bateria de 35,7 kWh para cerca de 300 quilómetros combinados.

Texto: P.R.S.

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