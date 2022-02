Estreia: BMW M2 CS Racing é ‘safety car’ no MotoGP

A BMW volta a surpreender com um safety car para acompanhar as "duas "rodas" que aceleram no Mundial de MotoGP.

Inédito é que, pela primeira vez nos 24 anos que assegura a segurança nas pistas da categoria rainha do motociclismo, o desportivo escolhido é um modelo de competição.

Quase será desnecessário sublinhar que o BMW M2 CS Racing irá acrescentar mais um ponto de espectacularidade às corridas.

Esta alteração tem uma razão de ser: celebrar os 50 anos da divisão de competição da marca de Munique.

A mecânica do motor mantém-se a mesma: um bloco de 3.0 litros e seis cilindros em linha, apoiado num duplo turbocompressor.

Os 510 cv de potência e 550 Nm de binário máximos por ele debitados asseguram uma aceleração dos zero aos 100 km/hora em 4,2 segundos.

A velocidade máxima está tabelada nos 280 km/hora mas quase de certeza que não será preciso ir "prego a fundo" para tomar a sua posição em frente às motas.

Diferente mesmo, para cumprir a função de "carro de segurança", é a integração de uma série de detalhes, como a barra de luzes no tejadilho e os dois faróis adicionais de alerta.

A decoração está feita a preceito com as cores dos modelos M e, no pára-brisas e na asa traseira, uma faixa a celebrar o cinquentenário da divisão desportiva da BMW.

A acompanhar o BMW M2 CS Racing está igualmente uma frota de desportivos da marca germânica para outras tarefas nos grandes prémios.

Os BMW M3 e M4 Competition, assim como o M5 CS e o M8 Competition Gran Coupé irão revezar-se como safety cars.

O X5 M Competition será o carro de apoio médico para fazer face a qualquer ocorrência e o "eléctrico" BMW i4 M50 será o safety car do Mundial de motociclismo MotoE.

O Mundial de MotoGP arranca a 6 de Março, com o Grande Prémio do Qatar a correr-se no circuito de Losail.

