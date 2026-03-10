 Pesquisa
Actualidade

Estratégia para vencer: Renault acelera transição eléctrica apoiada nos híbridos

16.30h
 
 
Estratégia para vencer: Renault acelera transição eléctrica apoiada nos híbridosEstratégia para vencer: Renault acelera transição eléctrica apoiada nos híbridosEstratégia para vencer: Renault acelera transição eléctrica apoiada nos híbridosEstratégia para vencer: Renault acelera transição eléctrica apoiada nos híbridosEstratégia para vencer: Renault acelera transição eléctrica apoiada nos híbridos
Estratégia para vencer: Renault acelera transição eléctrica apoiada nos híbridosEstratégia para vencer: Renault acelera transição eléctrica apoiada nos híbridosEstratégia para vencer: Renault acelera transição eléctrica apoiada nos híbridosEstratégia para vencer: Renault acelera transição eléctrica apoiada nos híbridosEstratégia para vencer: Renault acelera transição eléctrica apoiada nos híbridos

É ambicioso o plano estratégico futuREady que o grupo Renault delineou para 2026-2030. 

A construtora francesa sublinha que irá acelerar a transição para os veículos eléctricos no documento apresentado esta terça-feira. 

Mais decisivo é o fim das vendas de automóveis alimentados a gasolina e gasóleo no território europeu até ao final desta década. 

"Até 2030, a marca Renault ambiciona vendas de 100% de veículos electrificados na Europa e 50% fora da Europa", refere o grupo em comunicado. 

Na mesma nota à imprensa, acrescenta que, actualmente, vende 40% de modelos com motor de combustão interna no Velho Continente. 

Híbridos como factor-chave 

É uma revisão da estratégia do grupo automóvel que vem alargar a sua meta anterior. 

Estabelecida em 2021, visava 100% de viaturas totalmente eléctricas até 2030 para incluir os híbridos. 

Todavia, como as vendas de automóveis totalmente eléctricos têm sido mais lentas do que o esperado, em Dezembro a União Europeia flexibilizou a sua meta de electrificação para 2035, abrindo caminho aos modelos hibridizados.

O grupo Renault planeia manter os modelos híbridos na Europa após 2030 mas, mesmo com este compromisso, mantém o rumo da electrificação para a sua marca principal. 

É uma aposta mais concreta para uma era pós-motores de combustão interna, ao contrário da rival Stellantis, que visa relançar modelos a gasolina e a gasóleo. 

Este objectivo é um dos pilares do plano estratégico futuREady, que prevê o lançamento de 36 novos modelos, 16 dos quais serão eléctricos. 

Tal medida representa um aumento em relação aos 32 modelos lançados entre 2021 e 2025. 

Electrificação total na Renault 

A marca Renault quer reforçar o seu potencial na Europa com 12 novos modelos, e generalizar a electrificação da gama, mantendo os híbridos após 2030.

É seu objectivo desenvolver esta tecnologia a nível internacional, sem esquecer a expansão da sua oferta 100% eléctrica com uma nova plataforma. 

Pretende ainda intensificar a sua ofensiva mundial com 14 lançamentos, atingindo até 2030 a venda anual de 2 milhões de veículos, com metade fora da Europa. 

Outra aposta é que 100% das vendas no espaço europeu, e 50% fora dele sejam de veículos eléctricos. 

Dacia apontada ao segmento C 

Assumida pela Dacia em 2030 é a total transição para a electromobilidade, com a gama a passar de um para quatro "eléctricos". 

O acelerar da electrificação visa atingir dois terços das vendas até ao final da década, tendo o preço, custo e valor para os clientes como as suas premissas.

Irá manter-se a ofensiva no segmento C para atingir um terço das vendas em 2030. 

Aproveitada será também a experiência em sistemas 4x4, assim como no híbrido E-Tech do grupo Renault, e a sua liderança em veículos a GPL. 

À espera do novo Alpine A110 

Para a Alpine, será basilar o A110 de nova geração baseado na Alpine Performance Platform (APP), com os A290 e A390 a prosseguirem o seu caminho para atrair novos clientes. 

Será ainda reforçado o desenvolvimento de séries limitadas ainda mais exclusivas, como é exemplo o Apine A110 R Ultime. 

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

RenaultfutuREadyhíbridoeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Opel Corsa Yes ganha nova cor com mais equipamento de série

Opel Corsa Yes ganha nova cor com mais equipamento de série

GP Austrália: Audi estreia-se domingo na F1 com ambição imensa de vencer

GP Austrália: Audi estreia-se domingo na F1 com ambição imensa de vencer

Tempestade em Miami ''afoga'' dezenas de ''clássicos'' e super carros

Tempestade em Miami ''afoga'' dezenas de ''clássicos'' e super carros

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.