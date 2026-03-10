Estratégia para vencer: Renault acelera transição eléctrica apoiada nos híbridos

É ambicioso o plano estratégico futuREady que o grupo Renault delineou para 2026-2030.

A construtora francesa sublinha que irá acelerar a transição para os veículos eléctricos no documento apresentado esta terça-feira.

Mais decisivo é o fim das vendas de automóveis alimentados a gasolina e gasóleo no território europeu até ao final desta década.

"Até 2030, a marca Renault ambiciona vendas de 100% de veículos electrificados na Europa e 50% fora da Europa", refere o grupo em comunicado.

Na mesma nota à imprensa, acrescenta que, actualmente, vende 40% de modelos com motor de combustão interna no Velho Continente.

Híbridos como factor-chave

É uma revisão da estratégia do grupo automóvel que vem alargar a sua meta anterior.

Estabelecida em 2021, visava 100% de viaturas totalmente eléctricas até 2030 para incluir os híbridos.

Todavia, como as vendas de automóveis totalmente eléctricos têm sido mais lentas do que o esperado, em Dezembro a União Europeia flexibilizou a sua meta de electrificação para 2035, abrindo caminho aos modelos hibridizados.

O grupo Renault planeia manter os modelos híbridos na Europa após 2030 mas, mesmo com este compromisso, mantém o rumo da electrificação para a sua marca principal.

É uma aposta mais concreta para uma era pós-motores de combustão interna, ao contrário da rival Stellantis, que visa relançar modelos a gasolina e a gasóleo.

Este objectivo é um dos pilares do plano estratégico futuREady, que prevê o lançamento de 36 novos modelos, 16 dos quais serão eléctricos.

Tal medida representa um aumento em relação aos 32 modelos lançados entre 2021 e 2025.

Electrificação total na Renault

A marca Renault quer reforçar o seu potencial na Europa com 12 novos modelos, e generalizar a electrificação da gama, mantendo os híbridos após 2030.

É seu objectivo desenvolver esta tecnologia a nível internacional, sem esquecer a expansão da sua oferta 100% eléctrica com uma nova plataforma.

Pretende ainda intensificar a sua ofensiva mundial com 14 lançamentos, atingindo até 2030 a venda anual de 2 milhões de veículos, com metade fora da Europa.

Outra aposta é que 100% das vendas no espaço europeu, e 50% fora dele sejam de veículos eléctricos.

Dacia apontada ao segmento C

Assumida pela Dacia em 2030 é a total transição para a electromobilidade, com a gama a passar de um para quatro "eléctricos".

O acelerar da electrificação visa atingir dois terços das vendas até ao final da década, tendo o preço, custo e valor para os clientes como as suas premissas.

Irá manter-se a ofensiva no segmento C para atingir um terço das vendas em 2030.

Aproveitada será também a experiência em sistemas 4x4, assim como no híbrido E-Tech do grupo Renault, e a sua liderança em veículos a GPL.

À espera do novo Alpine A110

Para a Alpine, será basilar o A110 de nova geração baseado na Alpine Performance Platform (APP), com os A290 e A390 a prosseguirem o seu caminho para atrair novos clientes.

Será ainda reforçado o desenvolvimento de séries limitadas ainda mais exclusivas, como é exemplo o Apine A110 R Ultime.

