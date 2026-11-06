Estratégia nacional de segurança rodoviária 'Visão 2030' aprovada pelo Governo

O Governo aprovou quinta-feira a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2030, tendo como objectivo reduzir em 50% as mortes e feridos graves nas estradas portuguesas até ao final da década face a 2019.

"Assente no princípio de que um erro na estrada não deve custar uma vida, a estratégia combina a melhoria das infra-estruturas, a proteção de peões, ciclistas e motociclistas, a prevenção dos comportamentos de risco, e uma resposta mais eficaz às vítimas", refere o comunicado do Conselho de Ministros.

Segundo o Executivo, na nota divulgada pela agência Lusa, a execução será concretizada através de dois planos de ação nos biénios de 2027/2028 e 2029/2030.

Na semana passada, o ministro da Administração Interna afirmou no Parlamento que aquela estratégia será acompanhada de "três medidas fundamentais".

Previstas para entrarem em vigor em 2027estão a reactivação da Brigada de Trânsito da GNR, um novo Código da Estrada e a digitalização dos sistemas de fiscalização e gestão das contraordenações.

A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2030 é aprovada numa altura em que o número de acidentes e de mortos nas estradas portuguesas está a aumentar.

Dados provisórios da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária indicam que este ano registaram-se 128.361 acidentes, mais 5,2% do que em igual período do ano passado.

O resultado trágico foram 418 mortos (mais 10,8%), 2.564 feridos graves (mais 4,8%) e 38.488 feridos ligeiros (menos 0,8%).

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