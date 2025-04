''Estrada do Caracol'': Avenida Marginal vai ser limitada a 50 km/h de Lisboa a Cascais

Há centenas de automobilistas que continuam a fazer da Avenida Marginal (ou EN6) uma verdadeira pista de corridas, mesmo se a montagem do separador de betão e os pilaretes já conseguiu reduzir os choques frontais.

Pois a via rápida que liga Lisboa a Cascais, poderá vir a ser reconhecida em breve como a "Estrada do Caracol": a velocidade máxima em toda a sua extensão vai passar a ser de 50 km/hora!

É já na segunda-feira que arrancam os trabalhos para montar ou substituir a actual sinalização vertical, uma tarefa que irá condicionar a circulação do trânsito entre as 08h00 e as 18h00 até 18 de Abril.

No anúncio feito pela Infraestruturas de Portugal (IP), é explicado que a intervenção tem por objectivo "aumentar a segurança de todos os utilizadores".

Recorde-se que, no último domingo, três ciclistas foram atropelados com gravidade junto à Praia da Torre, em Carcavelos, por um automobilista que se pôs em fuga, estando a investigação a decorrer para a sua captura.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?