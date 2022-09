Estoril Classics em Outubro: bilhetes já estão à venda

Se é um adepto de "clássicos" de competição, com os Fórmula 1 de outras eras à cabeça, não pode perder a oportunidade de vê-los em primeira mão no Autódromo do Estoril.

Já na sua sexta edição, foram colocados à venda os bilhetes para o Estoril Classics que acontece entre 7 e 9 de Outubro, sob a organização da Associação de Turismo de Cascais.

As entradas (30 euros o bilhete diário e 50 euros para o passe de três dias) dão acesso ao paddock, mas a bancada A terá acesso gratuito, sem as restrições impostas nos últimos dois anos pela pandemia da Covid-19.

Uma chamada de atenção, no entanto, para o facto de só quem adquirir os bilhetes antecipadamente ter direito a um lugar no parqueamento do circuito.

Endurance Classic Legends, Classic GP Pre-1986 F1, Iberian Historic Endurance e Fifties Legends são algumas das 15 provas que irão decorrer sábado e domingo no circuito.

A organização espera receber cerca de 30 mil visitantes, à semelhança do que aconteceu nas edições realizadas antes da pandemia.

