Estilo e polivalência: Opel Frontera Hybrid já tem sete lugares

Já estão abertas as reservas para o Opel Frontera de sete lugares no nosso país: o crossover compacto ganha uma polivalência acrescida como carro de família, somando apenas 800 euros ao preço da versão original.

Com 4,39 metros de comprimento e 2,67 metros a separar os dois eixos, o espaço a bordo foi maximizado graças à possibilidade de rebater na horizontal a segunda e a terceira fila de bancos, para conseguir uma área de carga plana.

Apenas disponível no acabamento GS com as motorizações micro híbridas de 110 e 145 cv, o conforto a bordo é assegurado pelos bancos Intelli-Seats à frente.

No campo tecnológico distingue-se o ecrã central de dez polegadas para o infoentretenimento e o carregador de telemóvel por indução na consola central, sem esquecer as cinco entradas USB-C distribuídas pelas três filas de assentos.

Ar condicionado automático, ópticas LED à frente e atrás e câmara traseira a 130 graus completam a oferta do SUV familiar.

Com um preço de partida de 27.690 euros para o Frontera Hybrid 110 cv no acabamento GS, a variante de sete lugares arranca nos 28.490 euros.

