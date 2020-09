Estes actores já foram… mecânicos! Veja a galeria

As celebridades quase nunca tiveram um início fácil. Muitas tiveram de trabalhar em áreas bastante distantes até chegarem às luzes da ribalta.Um dos casos mais populares é o do actor Sean Connery, que "vestiu" o papel do famoso agente secreto James Bond durante sete filmes. Mas até ganhar esta notoriedade e respeito em Hollywood, a vida de Connery não foi fácil. Trabalhou como distribuidor de leite, condutor de camiões e nadador salvador. Mas não pense que este é caso único.E há mesmo casos que ligam vários actores com longas carreiras no cinema aos automóveis, nomeadamente por terem começado as suas carreiras como… mecânicos! Sim, é verdade! Estamos a falar de Morgan Freeman, Johnny Depp e Bud Spencer.Nascido em Memphis, no estado do Tennessee (EUA) a 1 de Julho de 1937, dispensa apresentações. Com 18 anos ingressou na Força Aérea para se tornar piloto, mas a carreira militar de Freeman não correu de acordo com o que tinha imaginado e acabou por assumir a função de mecânico de automóveis. Mais tarde, trabalhou num local de lavagem de automóveis e num restaurante.E por muito que este início se tenha revelado bastante distante do que viria a ser o futuro de Freeman, certamente serviu para que reunisse ferramentas que mais tarde o iriam ajudar na sua carreira no cinema. É que Morgan Freeman somou alguns papéis na sua vida em que teve de fazer de mecânico.Conhecido por todos como "Captain Jack Sparrow", da saga Pirata das Caraíbas, ou por Eduardo Mãos de Tesoura (sem esquecer a personagem Grindelwald, em "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los", que se encontra actualmente nos cinemas), Johnny Depp teve um início bastante distante do que viria a ser a sua carreira, sendo que chegou a trabalhar como mecânico.E apesar da versatilidade que Depp foi revelando em cada filmes que fez ao longo da sua carreira, nunca se conseguiu adaptar a esta arte… Até porque passou a mecânico sem fazer ideia de como se repara um carro, depois de ter trabalhado como "gasolineiro"., afirmou o próprio.O actor italiano cujo nome verdadeiro era Carlo Pedersoli faleceu no passado mês de Junho, com 87 anos. E se "ganhou" nome no cinema, onde somou diversos trabalhos, o seu início foi longe das câmaras, tal como no caso de Morgan Freeman e Johnny Depp.Na sua juventude, quando ainda vivia no Rio de Janeiro, no Brasil, Bud Spencer trabalho algum tempo numa oficina de automóveis, onde desempenhava as funções de mecânico.Em nenhum dos três casos acima os automóveis no geral e a mecânica em particular se assumiram como carreira. Mas não deixa de ser curioso conhecer esta particularidade acerca destas três celebridades.