Esteja atento: Renault 4L e Renault 5 podem estar de volta à estrada cheios de electricidade

Como reagiria se começasse a cruzar-se na estrada com dezenas de Renault 5 e Renault 4L profundamente estilizados?

Poderá ser uma realidade a médio prazo, já que a marca do losango quer reinventar alguns dos seus modelos mais clássicos com motorizações 100% eléctricas.

Diversas fontes afirmam que a medida faz parte dos novos planos de Luca De Meo para aumentar as vendas do grupo francês.

O plano de reestruturação só será conhecido na quinta-feira, quando o novo homem forte da Renault anunciar a sua Renaulution.

Citando duas fontes, a agência Reuters afirma que o plano de De Meo, que irá concentrar-se nas futuras gamas de produtos da marca, incluirá o renascimento de dois modelos "clássicos" que fazem parte da herança da Renault.

Entre as novidades poderá estar a reinvenção eléctrica do 4L, apoiado no carro originalmente lançado na década de 1960, para rivalizar com o Mini e o Fiat 500.

Uma versão electrificada do Renault 5, lançado no início da década de 70, que o Clio veio substituir também poderá ser revelado no evento online.

Não há muitos mais detalhes sobre os modelos em questão, mas ambos poderão partilhar a plataforma do Zoe ou usar a nova plataforma eléctrica CMF-EV do grupo Alliance, onde será construído o crossover Mégane eVision.

Tal como o Mégane, reviver "clássicos" como os Renault 4L e Renault 5 seria uma maneira de o fabricante aproximar-se de um público-alvo mais focado no estilo, seguindo a estratégia de posionamento da Fiat para o novo 500 eléctrico.

O plano de reestruturação do grupo deverá também incluir três modelos eléctricos para a Alpine, como explica a Reuters, garantindo o futuro da insígnia a longo prazo com propostas 100% electrificadas.

O plano de Do Meo irá, previsivelmente, incluir o "abate" de uma série de modelos da marca que deixaram de ser populares nos últimos anos, como é exemplo o Renault Espace.

