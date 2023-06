Se é fã esteja atento: encomendas para My Ami Buggy abrem esta terça-feira

Há um ano, as 50 unidades da primeira edição do My Ami Buggy esgotaram em menos de 18 minutos.

Esta terça-feira, às 13h00, é colocada em venda online a segunda série do quadriciclo "todo o terreno" recriado pela Citroën.

Não se espera que o recorde anterior venha a ser batido, já que agora estão disponíveis 1.000 exemplares.

Recorde-se que o cliente mais rápido concluiu em 2 minutos e 53 segundos todo o processo de compra, aquando da venda online da primeira série.

Para o nosso país estão reservadas 50 viaturas, o que faz adivinhar o rápido "desaparecimento" do portal nacional do Citroën Ami.

A nova edição está equipada com vários acessórios adicionais exclusivos, como as coberturas transparentes no lugar das portas.

Há ainda uma bolsa amovível colocada no centro do volante para guardar pequenos objectos.

Mantida é a cor caqui da carroçaria, combinada com o preto dos pára-choques, chapas de protecção, molduras dos faróis, guarda-lamas, embaladeiras e asa traseira.

Detalhes em amarelo brilhante realçam o painel dianteiro e as setas direccionais nos guarda-lamas, assim como os bancos e os espaços de arrumação interiores.

Cada exemplar do My Ami Buggy custa 10.490 euros, já com IVA incluído, e as primeiras unidades são entregues ao longo de Setembro.

