A Gendarmerie Nationale vai receber 26 Alpine A110 para as suas unidades de intervenção rápida. E nada melhor para celebrar o feito do que receber o primeiro exemplar das mãos de Esteban Ocon.





Esteban Ocon entrega aos piões primeiro Alpine A110 à polícia francesa

O piloto da Alpine F1 Team testou as capacidades do desportivo, e ainda fez vários piões no largo da esquadra de Houdan, nos arredores de Paris, antes de entregá-lo à patrulha.

Alimentado por um bloco de 1.8 litros com quatro cilindros, o A110 apresenta 252 cv e 320 Nm. Potência e binário permitem ao desportivo fazer 4,5 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 250 km/hora.

Os 26 exemplares, que vão substituir os antigos mas poderosos Renault Mégane RS, juntam-se aos Seat León Cupra que já equipam a força policial francesa.

