Este MINI eléctrico é inspirado num super-herói. Consegue adivinhar qual?

O Cooper SE, o primeiro MINI eléctrico da história, é um modelo fundamental para o futuro da marca britânica, pelo que os responsáveis da fabricante que pertence ao Grupo BMW têm feito uma forte divulgação do modelo e marcado presença no mais variado tipo de eventos.

A feira internacional Lucca Changes 2020, que se dedica à indústria dos videojogos e da banda desenhada, foi um dos últimos locais onde o Cooper SE foi visto e logo com uma pintura especial. Aproveitando a ocasião, a MINI levou ao evento um exemplar único com uma decoração inspirada no Flash, conhecido super-herói da DC Comics.

Feita pelo cartoonista Carmine Di Giandomenico, esta pintura têm vários pontos em comum com o fato do Flash e em particular com a capa da edição #123 do super-herói, publicada em 1987.

A pintura laranja e amarela, bastante vibrante, traduz na perfeição a essência deste personagem da DC Comics e representa perfeitamente o automóvel em questão, já que tal como acontece com o Flash, também este MINI é movido a electricidade.

Recorde-se que a personagem da DC Comics celebre este ano 80 anos e para os responsáveis da fabricante britânica, foi escolhida porque tem vários aspectos em comum com o MINI: "Tal como MINI, o Flash tem uma longa história de sucesso, é uma personagem que foi sendo modernizada e transformada mas que se manteve fiel ao seu ADN original".