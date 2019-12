Este Mercedes-AMG C63 S é um verdadeiro “bad boy”

Os mais recentes rumores sugerem que o Mercedes-AMG C63 actual pode ser o último equipado com um motor V8, já que a próxima geração deverá equipar um sistema propulsor híbrido que vai juntar um motor eléctrico a um bloco a combustão de quatro cilindros.

Mas enquanto isso não acontece resta-nos apreciar a geração actual deste modelo, que na versão C63 S produz uns incríveis 510 cv de potência e 700 Nm de binário máximo. Este poderio mecânico e a imagem agressiva – assinada pela AMG – fizeram deste um modelo muito apetecível para várias preparadoras, entre elas a Strasse Wheels, que acaba de lançar um kit de modificações para este AMG.

A alteração mais vistosa aconteceu ao nível das jantes, já que este exemplar passou a contar com um conjunto SMR5 Deep Concave de 19 polegadas com um acabamento em carbono. E por falar neste material, importa dizer que a imagem exterior só ficou completa com um pacote aerodinâmico em fibra de carbono que acrescenta um novo splitter dianteiro, novas saias laterais, um "lip spoiler" de maiores dimensões e um difusor traseiro totalmente distinto.

O resultado é um Mercedes-AMG C63 S ainda mais agressivo e com um visual ainda mais musculado, mesmo a condizer com o monstruoso motor V8 que (ainda) vive debaixo do capot!