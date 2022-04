Este Ioniq 5 parece um Lancia Delta HF Integrale dos tempos modernos

Um Ioniq 5 que mais parece um Lancia Delta HF Integrale para acelerar nos ralis do WRC?





Sim, é possível, e está à venda num concessionário suíço abaixo de uns módicos 60.400 euros.

O visual retro-futurista do da Hyundai permitiu que as decorações Martini Racing do desportivo italiano assentassem que nem uma luva no "eléctrico".

Este Ioniq 5 à venda na Central Garage de Glarus, Suíça, foi registrado em Fevereiro pela primeira vez e tem apenas 500 quilómetros no hodómetro.

A equipa-lo estão dois motores eléctricos para uma potência e binário combinados de 225 kW (306 cv) e 605 Nm.

A bateria de 72,6 kWh assegura uma autonomia até 430 quilómetros, que pode ser superior a 600 quilómetros em condução na cidade.

Duvida-se é que, face aos seus 2.095 quilos, este Ioniq 5 tenha a mesma desenvoltura que o Delta HF Integrale nos pisos de terra ou de alcatrão.

