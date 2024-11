Este Honda Civic é tão prateado que vai precisar de óculos escuros

Prepare os óculos escuros porque vai precisar deles para apreciar em toda a glória o Honda Civic "mais prateado" de sempre à face do planeta.

O exemplar único assinala os 25 anos do Insight, primeiro híbrido da insígnia japonesa na Europa. Recorde-se que o coupé equipava de origem um bloco de 995 cm3 com 68 cv e 90 Nm.

A ele estava aliado um motor eléctrico de 10 kW (14 cv) e 49 Nm para uns combinados 76 cv e 127 Nm passados às rodas dianteiras através duma caixa manual de cinco relações.

E se estes números estão nos antípodas do que os híbridos actualmente oferecem, refira-se que tinha no consumo a sua mais valia: 3,4 litros por cada 100 quilómetros, que subia aos 5,6 litros no modo Sport.

Para este Honda Civic, o artista Stuart Semple criou um lote especial de tinta prateada com 64% dos flocos obtidos a partir do metal precioso, a que juntou pigmentos misturados numa suspensão acrílica.

A tinta já devidamente composta foi depois "passada" aos especialistas em personalização da britânica The Syrup Room para ser aplicada no showroom car ao longo de três dias.

A chapa recebeu primeiro várias camadas de tinta protectora e removível para depois receber as camadas finais da tinta Silveriest Silver através dum equipamento de pulverização de alta precisão.

"O nosso 'saber fazer' em matéria de híbridos é inigualável no sector", sublinha Nik Pearson da Honda Motor Europe.

"É por essa razão que assinalámos os 25 anos da nossa tecnologia híbrida" com o Civic mais prateado de sempre. "E não é que tem um aspecto fantástico?", remata o executivo.

