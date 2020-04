Este é o único BMW M2 descapotável do mundo e tem 428 cv

Acha que o BMW M2 CS é o Série 2 mais radical que o dinheiro pode comprar? Então se calhar é melhor pensar melhor. É que a preparadora alemã Lightweigh Performance criou o único BMW M2 descapotável do mundo.

De acordo com a publicação "BMW Blog", este M2 único foi construído há alguns anos e oferece níveis de rendimentos superiores aos do M2 CS. Começou a vida com um Série 2 descapotável convencional, mas recebeu o motor de 2.0 litros e seis cilindros do M2 e viu a potência elevada aos 428 cv.

Para suportar este aumento de potência esta preparadora germânica também fez alterações ao nível da transmissão, eixos e travões, todos "roubados" ao M2 e ajustados a este Série 2 Convertible.



Esta operação só ficou completa com uma "lavagem de cara", que é como quem diz, com vários elementos visuais que o aproxima do seu irmão M2. Para isso a Lightweigh Performance foi obrigada a substituir os pára-choques e a instalar vários elementos em fibra de carbono, tais como o difusor dianteiro e traseiro e o "spoiler" anterior.

A isto ainda se somam as novas jantes de 20 polegadas instalas em pneus Michelin Pilot Sport 4 e os novos coilovers da Bilstein.

Não se sabe quanto o proprietário original terá pago à Lightweigh Performance para receber um automóvel tão único, mas é fácil adivinhar que terá sido bem mais do que custa um BMW M2 CS actual.