Este Camaro da Hot Wheels custa mais que muitas casas!

São cada vez mais os amantes de automóveis a fazer fortunas com as miniaturas Hot Wheels, depois de alguns modelos terem registado valorizações impressionantes ao longo dos últimos anos. Este Chevrolet Camaro é um exemplo disso mesmo, já que está avaliado com um preço quatro vezes superior ao de um Camaro novo… de tamanho real!

Sim, isso mesmo, leu bem! Este pequeno Camaro é uma das três miniaturas mais raras da Hot Wheels e, de acordo com Joel Magee, especialista neste tipo de miniaturas e a pessoa que a encontrou, vale cerca de 100 mil dólares, aproximadamente 91 mil euros.

Por esta altura deve estar a perguntar porque esta miniatura valorizou tanto, mas a verdade é que a explicação é relativamente simples. Este modelo é um protótipo do qual se estima que já só exista um exemplar no mundo e foi o primeiro carrinho da marca da Mattel a ser pintado com esmalte branco de Hong Kong, algo que permitia verificar se o modelo tinha imperfeições antes de avançar para a produção.

O mais caro de sempre?

Apesar de estar avaliado em 100 mil dólares, este não é o Hot Wheels mais caro de sempre. Esse título pertence a uma versão de aniversário feita em 2008 para celebrar os 40 anos da marca (ver galeria). Foi construído com 1388 diamantes azuis, 988 diamantes pretos, 319 diamantes brancos e com oito rubis, sendo que a própria carroçaria foi construída em ouro de 18 quilates.

Não se sabe o preço certo deste modelo, mas alguns especialistas dizem que terá custado cerca de 140 mil dólares a produzir, valor que faz dele o carrinho Hot Wheels mais caro de sempre.