Este Bugatti Chiron é único e foi criado pela… Hermès. Que luxo!

Manny Khoshbin, conhecido coleccionador de automóveis, acaba de revelar as primeiras imagens do seu novo "brinquedo", um Bugatti Chiron único assinado pela Hermès.



Este modelo demorou três anos a ser construído e é um dos mais especiais do mercado, já que foi pensado e construído sob a orientação da referida marca de luxo. A pintura exterior é um tom personalizado de creme e combina na perfeição com a cor das várias grelhas das entradas de ar exteriores.

Não há qualquer imagem do habitáculo, mas a avaliar pelos esboços que Manny tinha partilhado no seu Facebook em 2017 (ver galeria acima), sabe-se que está decorado com pele Hermès da mais elevada qualidade e que conta com vários painéis com o padrão da marca francesa.

Como se tudo isto não fosse suficiente para que este Chiron se destaque dos restantes, este exemplar ainda conta com o tejadilho panorâmico opcional denominado "Sky View".

Recorde-se que este não é o primeiro hiperdesportivo de Manny Khoshbin a ser assinado pela Hermès, já que na garagem deste multi-milionário também encontramos um Pagani Huayra em fibra de carbono decorado pela marca de luxo parisiense.