Estará na calha um DS 3 E-Tense Racing super vitaminado?

Será que está na calha o lançamento de um novo e ultra-vitaminado DS 3 mas agora em modo 100% eléctrico?

A questão coloca-se depois de Thierry Metroz ter animado as hostes no Instagram com a fotografia de um E-Tense Racing com uns previsíveis 240 cv de potência.

"Gostariam de ter um?", desafiou o director de design da DS Automobiles neste regresso às origens quando a Citroën lançou em 2010 o desportivo com aquela nomenclatura.

A ideia não é totalmente descabida, principalmente porque poderá ser a homenagem perfeita ao antecessor mas, sobretudo, à insígnia francesa que celebra o décimo aniversário a 1 de Junho de 2024.

Foi esta data a capturar a imaginação dos estilistas do DS Design Studio porque, oficialmente, o projecto não está no programa das celebrações, como avançou um representante da marca ao portal L’Argus.

Mesmo assim, tem pernas para andar porque, ao ser construído sobre a plataforma multi-energia CMP da Stellantis, partilha inúmeros elementos com modelos como o Abarth 600e ou o futuro Lancia Ypsilon HF.

A jogar contra o projecto está a "antiguidade" do actual DS 3, com os recursos da construtora a estarem apontados à futura geração a lançar em 2026, e que até deverá ter um visual bem mais aguerrido.

