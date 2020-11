Estará a Mercedes-AMG a criar um EQR eléctrico com potência igual a um hiper carro?

O Mercedes EQC deu o tiro de partida para a insígnia alemã atacar a mobilidade eléctrica, tendo já agendado, para 2021, o lançamento da berlina EQS e os crossovers EQA e EQB.

A levantar enorme curiosidade está, no entanto, a ideia da divisão AMG reviver o "esquecido" Classe R na sua vertente 100% electrificada.

E não será um carro qualquer já que o SUV coupé eléctrico poderá surgir com uma potência ao nível de um hiper carro, de acordo com o plano delineado por Tobias Moers, ex-responsável máximo da AMG, agora à frente da Aston Martin Lagonda.

A revelação é feita pela Car Magazine, que avança ainda que o projecto já tem um nome de código – Mercedes-AMG GLR –, podendo o modelo chegar ao mercado com a designação final EQR.

Único senão? Só para 2025 é que está previsto o lançamento, se é que esta versão hiper desportiva alguma vez verá a luz do dia.

Lançado em 2005, o Mercedes Classe R não conheceu um sucesso por aí além, apesar das potentes motorizações que o equipavam.

Em 2009 terminou a produção para o mercado mundial, sendo descontinuado em 2012 nos Estados Unidos devido às fracas vendas.

Na China, no entanto, foi produzido até 2017 devido à elevada procura que a mini-carrinha tinha naquele mercado.

O modelo teve no topo de gama AMG R63 a sua coroa de glória, equipado com um V8 de 6.2 litros, com 510 cv de potência e 630 Nm.

Segundo fontes da Car Magazine, o novo GLR-EQR eléctrico terá o dobro da potência, graças a uma bateria de 105 kWh, com recurso a um overboost de 20 kWh, e três motores eléctricos de 250 kW cada um.

Esta configuração poderá produzir qualquer coisa como 1.020 cv de potência e 1.350 Nm de binário, desconhecendo-se, todavia, o seu impacto na autonomia.

À semelhança do Porsche Taycan, o GLR-EQR electrificado deverá usar uma transmissão automática de duas velocidades no eixo traseiro e um motor de accionamento directo de uma velocidade nas rodas dianteiras.

Quanto às proporções, supostamente serão semelhantes às de um GLC super dimensionado, capaz de transportar até sete ocupantes.

Se tudo correr como o previsto, o Mercedes-AMG GLR-EQR 100% eléctrico poderá chegar em 2025 ao mercado.

Até lá, aprecie o delírio estilístico desenvolvido por um designer turco para um AMG EQR radical.

