Cansado de fazer manobras no minúsculo estacionamento que tem à porta da sua casa? Há uma solução engenhosa para tornar as coisas bem mais simples.

Se entrar com o seu carro no lugar não tem nada de difícil, mais complicado é tirá-lo quando está com pressa.





Como nos stands automóveis, o pequeno parque não é mais do que uma placa giratória.Tudo o que precisa de fazer é pressionar um botão para tornar a colocar o carro no sentido certo.

Uma solução muito prática, embora a instalação do sistema não deva ser nada barata…

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?