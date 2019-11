Esta casa foi construída à medida de uma colecção de automóveis clássicos

Há casas e casas. E depois há aquelas casas pensadas e construídas em torno de uma coisa: os automóveis. E o mais recente exemplo disso chega-nos de Austin (Texas), nos Estados Unidos, e é uma verdadeira obra de arte feita pela empresa Matt Fajkus Architecture.

O "look" assimétrico, as enormes janelas de vidro e o uso de várias superfícies metálicas garantem um ar distinto e industrial a esta propriedade, mas só quando olhamos de perto percebemos que se trata de uma obra feita em redor da colecção de automóveis clássicos do dono.

E para se perceber a importância dada aos automóveis, basta ver que todo o rés-do-chão é preenchido pelos carros. Quase que se pode falar numa galeria automóvel, onde não faltam detalhes como um logo da Gulf e outro da Ferrari ou uma bancada de ferramentas e um elevador hidráulico para manter as "máquinas" em forma.

No segundo andar o tema continua, ainda que de forma menos… intensa! Mas não faltam quadros de homenagem a Enzo Ferrari, o "pai" da Ferrari, ou uma cadeira de secretária com uma mola de suspensão de um automóvel.

Olhando para as imagens acima, não é difícil perceber que o dono desta casa é fã da marca do Cavalinho Rampante, pelo que era quase um "crime" não viver nenhum Ferrari debaixo destes tectos. Mas há um Ferrari Dino que impede que isto aconteça.

Não sabemos a quem pertence nem quanto custou, mas aplaudimos o trabalho da companhia Matt Fajkus Architecture e reconhecemos que é o sonho de muitos amantes automóveis, que os reconhecem como uma "peça de arte" e não apenas um objecto que os leva do ponto A ao ponto B…