Está à venda o Gallardo Spyder que já foi de Wayne Rooney

Tem vontade de ter um super desportivo que já pertenceu a uma celebridade do mundo do futebol?

Pois saiba que o Lamborghini Gallardo Spyder, que já foi de Wayne Rooney, está à venda no concessionário britânico Rayner Smith Automotive através do portal AutoTrade.

Comprado em 2007 pelo ex-goleador do Manchester United, o bólide já passou por mais três proprietários, com o último a colocá-lo no mercado por apenas 83.600 euros.

Um valor perfeitamente acessível, sabendo-se que este Gallardo Spyder conta apenas com 44 mil quilómetros no hodómetro.

Sem qualquer restauro visível, o interior do descapotável não esconde os seus quase 15 anos de vida.

Está ainda longe do luxo dos actuais modelos da marca italiana mas, quanto ao seu poder na estrada, o sumptuoso V10 de 520 cv e 510 Nm faz-se ouvir sem mácula.

Com uma caixa manual de seis relações, aliado a um diferencial de deslizamento limitado, deverá ser ainda capaz de cumprir os zero aos 100 km/hora em 4,3 segundos.

A velocidade de ponta está marcada nos 310 km/hora, o que faziam do Gallardo Spyder um dos super desportivos mais rápidos da época.

