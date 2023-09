Depois da estreia dos DS 4, DS 7 e DS 9 Esprit de Voyage na última ModaLisboa, a insígnia francesa alarga ao DS 3 o mesmo nível de equipamento.

Esprit de Voyage chega ao DS 3

A decorar o compacto por fora está a assinatura nas portas, com as capas dos retrovisores a exibirem um motivo gravado a laser.

O desenho sugere movimento e aerodinâmica, simbolizando o conceito de viagem, com a área frontal a ser enriquecida pelas DS Wings em preto brilhante.

O mesmo tom pinta a grelha com elementos cromados, com o conjunto a ser realçado por jantes Kyoto de 18 polegadas em cinzento antracite com verniz mate.

Interior luminoso

O interior está mais luminoso com o cinzento gallet a colorir o tabliê e os estofos dos bancos em pele Nappa, assim como o forro do tejadilho e os painéis das portas.

Os bancos em Nappa são conjugados com o tecido Luxembourg, podendo optar-se pela pele granulada em preto basalto.



A imagem de um mapa da Europa, gravado em guilhochagem Clou de Paris, simboliza o DS Design Studio da Cidade-Luz onde a colecção foi idealizada.

As soleiras das portas recebem também a assinatura Esprit de Voyage, a que se somam ainda detalhes em relevo com esse lema.

Motorizações sem mexidas

Proposto a partir do nível de acabamento Rivoli, o DS 3 Esprit de Voyage mantém o acesso e ignição mãos livres, e o sistema de infoentretenimento DS Iris System com navegação 3D conectada.

Outras opções compreendem bancos dianteiros aquecidos, apoio de braços central, retrovisor interior electrocromático, vidros traseiros escurecidos e farolins LED.



O que não mudam são os sistemas motrizes, com o E-Tense a equipar um propulsor de 115 kW (156 cv) e uma bateria de 54 kWh para 402 quilómetros de autonomia.

À gama somam-se o motor a gasolina PureTech 130 e o diesel BlueHDi 130, ambos com caixa automática de oito relações.

O DS 3 Esprit de Voyage é proposto nas cores cinzento Platinium, preto Perla Nera ou branco Banquise mas, com o tejadilho em Perla Negra, pode ser associado àqueles tons, assim como aos cinzentos Cristal Pearl, Artense ou Laqué, ou vermelho Diva.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, em França o compacto arranca nos 36.450 euros para a versão a gasolina.

