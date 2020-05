Espatifado: guardião do PSG destrói Lamborghini Huracán

Quando se anda com um supercarro, não é de todo má ideia tirar umas aulas de condução especiais para aprender a domar os cavalos escondidos no motor.

Marcin Bulka já não foi a tempo mas talvez tenha pensado nessas lições quando, na quarta-feira à noite, espatifou o Lamborghini Huracán EVO Spyder que guiava na Polónia.

Confinado na sua casa em Wyszogród, a noroeste de Varsóvia, onde está a cumprir quarentena devido ao Covid-19, o guarda-redes do Paris Saint-Germain decidiu alugar o superdesportivo para dar umas voltas.

Não terá chegado a saborear os 640 cv de potência desenvolvidos pelo V10 atmosférico de 5.2 litros, para fazer 3,1 segundos dos 0 aos 100 km/hora atingir 325 km/hora de velocidade máxima.

Testemunhas do acidente explicam que o guarda-redes do emblema francês calculou mal uma ultrapassagem e colidiu com um carro que circulava em sentido contrário.

Felizmente, do acidente não ocorreram mazelas de maior para os intervenientes, para além dos danos materiais dos automóveis.

Fica agora a dúvida se Marcin Bulka terá feito um seguro contra todos os riscos quando alugou o Lamborghini Huracán EVO Spyder. No nosso país, o "foguete" vende-se por mais de 300 mil euros.