Espatifa Ferrari 296 GTB no túnel do Mónaco onde se corre a F1

Espatifar um Ferrari contra um bloco de protecção da estrada é sempre um acontecimento, mais ainda quando acontece dentro do túnel Luís II em Monte Carlo, por onde aceleram os monolugares de Fórmula 1 no Grande Prémio do Mónaco.

Na ocorrência filmada no último domingo, e publicada na conta "a2h_carspotting" do Instagram, é possível apreciar o lado direito praticamente desfeito dum Ferrari 296 GTB.

Desconhece-se o que levou o super desportivo a um encontro imediato do terceiro grau com o separador mas quem sabe se o condutor não quis saborear as emoções dos 829 cv debitadas pelo V6 biturbo híbrido como se fosse um piloto de F1.

Sabido é que aquele troço marcado por uma larga curva é constantemente patrulhado pela polícia local para conter os excessos dos "amadores" mais imprudentes, nem que seja para ouvir o eco do motor a ressoar nas paredes do túnel.

Sem mazelas visíveis, a condutora e a sua filha menor foram levadas ao hospital para serem observadas por precaução.

Já as autoridades policiais estão a analisar as imagens de videovigilância para determinar as circunstâncias do acidente, que poderá ter sido por excesso de velocidade… e de confiança!

