O grupo MCoutinho vai importar e distribuir em território nacional os modelos da Ebro, um dos construtores que fez a história do automóvel em Espanha na segunda metade do século XX.

Espanhola Ebro a chegar com quatro SUVs na manga

Especializada na construção de veículos profissionais e industriais desde que foi criada em 1954, a Ebro regressou às lides europeias em 2023 após uma aliança estratégica com o grupo chinês Chery.

A parceria assinada segunda-feira em Barcelona assume a condução do projecto no nosso país por uma estrutura autónoma dedicada exclusivamente àquela insígnia e com independência operacional face ao negócio de retalho.

Na calha está o lançamento de quatro SUV já neste primeiro semestre, com a cobertura dos diferentes perfis de utilização através duma oferta multi-energia que inclui soluções híbridas, híbridas plug-in e puramente a gasolina.

Compactos para o dia a dia

A entrada da insígnia sino-espanhola em território nacional arranca com uma gama abrangente de quatro SUV para este primeiro semestre.

A dar o tiro de partida está o s400, um compacto familiar 100% híbrido de 4,32 metros de comprimento pensado para o dia a dia.

Equipa um bloco a gasolina de 1.5 litros com 95 cv e 125 Nm, que também funciona como gerador, e um propulsor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 310 Nm alimentado por uma bateria de 1,83 kWh e uma caixa automática multimodo.

Segue-se o Ebro s700, um SUV que combina espaço e conforto nos seus 4,55 metros comprimento, sendo proposto com motorizações apenas a gasolina ou híbrida plug-in.

A primeira opção compreende um motor a gasolina T-GDi de 1.6 litros com 147 cv e 275 Nm, combinado com uma caixa automática de sete relações.

A segunda assume um bloco turbo de 1.5 litros aliado a dois motores eléctricos para uns combinados 279 cv e 365 Nm; a bateria de 18,3 kWh (recarregável a 40 kW DC) oferece uma autonomia até 90 quilómetros.

Sete lugares para os topos de gama

Os topos de gama da Ebro são assumidos pelos s800 e s900, dois SUV que assumem uma capacidade para sete ocupantes, respectivamente, nos 4,73 metros e 4,81 metros que têm de comprimento.

O primeiro exemplo equipa as mesmas motorizações híbrida plug-in (com a mesma autonomia) ou 100% a gasolina do Ebro s700, mas o segundo eleva esses valores para os 426 cv e 580 Nm combinados passados às quatro rodas.

Na sua génese está o motor a gasolina T-GDi de 1.6 litros mas agora associado a três propulsores eléctricos, com a bateria de 34,5 kW (recarregável a 71 kW DC) a permitir uma autonomia até 140 quilómetros.

A apresentação nacional de cada um dos modelos deverá acontecer nas próximas semanas, acompanhada dos respectivos preços para cada modelo.

A título de exemplo "informativo", em Espanha o Ebro s400 arranca nos 19.990 euros, seguido do s700 desde 24.990 euros. Já os s800 e s900 começam, respectivamente, nos 29.990 e 46.990 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?