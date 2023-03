Esboços oficiais definem formas do Smart #3 antes da estreia na China

As primeiras imagens pirateadas do Smart #3 surgiram nas redes sociais há cerca de quatro meses mas só agora a marca avança oficialmente com os primeiros esboços do novo SUV coupé eléctrico.

Sem grandes surpresas, partilha a mesma filosofia estética do Smart #1 mas moldado por linhas ligadas de forma orgânica a reforçar as suas curvas atléticas.

O resultado final é um carro icónico em termos emocionais, e definido por uma energia vibrante, como é sublinhado pela insígnia.

"Esta atracção musculada mas elegantemente sensual e com os opostos perfeitamente equilibrados é decisiva para a evolução premium da Smart", destaca Gorden Wagener, director de design da Mercedes-Benz AG.

O visual é ainda acentuado por detalhes como os faróis LED combinados com um forte "nariz de tubarão" e uma grelha alargada em forma de A.

Visto de perfil percebe-se a suavidade contínua do tejadilho a ligar o pilar A ao C para criar uma silhueta elegante mas muito desportiva.

As jantes de grande porte acrescentam um elemento poderoso, enquanto as entradas de ar não deixam dúvidas quanto ao seu desempenho.

A suavidade da traseira é "cortada" por um spoiler proeminente, com o difusor e os farolins LED com elementos pixelizados a reforçarem o seu porte atlético.

O novo Smart #3 será estreado a 18 de Abril no salão automóvel de Xangai, para depois serem revelados detalhes do SUV coupé para o mercado europeu.

Se seguir os mesmos "passos" motrizes do Smart #1, a entrada na gama far-se-á com um propulsor eléctrico de 200 kW (272 cv) e 343 Nm com tracção traseira.

Se incluir a variante Brabus, soma-se mais um motor de 115 kW (156 cv) e 200 Nm para atingir uma potência e binário combinados de 315 kW (428 cv) e 543 Nm.

A bateria, que deverá ser a mesma de 66 kWh que equipa o "irmão", deverá assegurar uma autonomia superior a 420 quilómetros.

