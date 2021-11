ERSE: gasolina e gasóleo subiram até 5,4 cêntimos no terceiro trimestre

Se dúvidas haviam sobre o peso da carga fiscal sobre os preços dos combustíveis, elas foram dissipadas pelo último relatório da Entidade Reguladora da Energia (ERSE).

Os preços da gasolina e do gasóleo, antes de impostos, subiram 5,4 e cinco cêntimos por litro, respectivamente, do segundo para o terceiro trimestre deste ano.

A ERSE indica no Boletim Preços UE-27 dos Combustíveis, divulgado esta terça-feira, que a carga fiscal justifica a menor competitividade dos preços na Península Ibérica.

Segundo o relatório divulgado pela agência Lusa, "o preço médio de venda (PMV) da gasolina na UE-27, sem impostos aumentou 5,4 cêntimos/litro".

Já o gasóleo "aumentou cinco cêntimos por litro" do segundo para o terceiro trimestre deste ano.

Gasolina em alta

No caso da gasolina 95 simples, "Portugal praticou um PMV sem impostos mais baixo do que em Espanha".

Todavia, "a carga fiscal aplicada em Portugal (59%) justificou a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica", concluiu o regulador.

No trimestre em análise, o nosso país apresentou uma carga fiscal no PMV da gasolina 95 simples superior à média registada nos 27 países-membros da União Europeia (55%), à Espanha (51%), à Alemanha (56%) e à Bélgica (57%).

Os PMV em Portugal são mais altos do que a média UE-27, ocupando a quinta posição dos países com preços mais altos, refere o relatório.

Segundo a ERSE, a carga fiscal aplicada nos dois países da Península Ibérica "explicou a prática de preços médios de venda deste combustível no mercado nacional superiores aos preços médios praticados em Espanha".

Gasóleo equiparado

Já no caso do gasóleo simples, "o peso fiscal em Portugal justificou a prática de preços 19 cêntimos/litro mais altos do que em Espanha".

A entidade reguladora acrescenta que, "sem impostos, os preços médios nacionais encontram-se alinhados aos do país vizinho".

De Julho a Setembro, Portugal apresentou uma carga fiscal no preço médio do gasóleo simples na ordem dos 54%.

A percentagem é superior à média registada na UE-27 (51%), a Espanha (47%), Grécia (50%), Alemanha (50%) e Países Baixos (53%).

O PMV nacional situou-se acima dos valores médios da UE-27, ficando Portugal no sexto lugar dos preços mais altos.

Tal como na gasolina, a carga fiscal subjacente aos preços do gasóleo simples nos dois países da Península Ibérica "explica a prática de preços médios nacionais superiores aos preços médios praticados em Espanha".

Quanto ao gás de petróleo liquefeito para automóveis (GPL Auto), o combustível rodoviário com menor carga fiscal, os preços praticados em Portugal foram mais baixos do que no país vizinho.

GPL Auto mais barato

De acordo com o regulador da energia, Portugal apresentou uma carga fiscal no PMV do GPL Auto na ordem dos 42%, superior à média registada na UE-27 (33%).

"Ao contrário dos restantes combustíveis analisados, o PMV nacional do GPL Auto, com e sem impostos, foi sempre inferior aos valores praticados em Espanha".

As diferenças foram de cinco cêntimos e 18 cêntimos por litros, respectivamente, em relação aos preços com e sem impostos, referiu o boletim.

