Está a "chegar" aos concessionários nacionais o novo Skoda Enyaq SportLine iV, em três variantes de potência, e com tracção integral ou traseira.





Enyaq SportLine IV: SUV 'eléctrico' mais desportivo da Skoda já tem preços

A entrada na gama faz-se com o SportLine iV 60, a partir de 45.205 euros, seguido pelo SportLine iV 80, com um preço a arrancar nos 51.141 euros.

O topo de gama Enyaq SportLine iV 80x, com maior potência e tracção às quatro rodas, é proposto a partir de 53.860 euros mas só estará disponível no final do ano.

Três níveis de potência e de autonomia

A versão mais apelativa é, sem dúvida, o SportLine iV 80x com os dois motores eléctricos a darem-lhe 195 kW (265 cv) e 425 Nm para a tracção integral.

A velocidade máxima está limitada a 160 km/hora, igual às duas variantes menos potentes, e dos zero aos 100 km/hora bastam-lhe 6,9 segundos.

O SUV é accionado principalmente por um motor síncrono de ímã permanente (PSM) no eixo traseiro, de 150 kW (204 cv) e 310 Nm.

À frente está um propulsor assíncrono de 80 kW (109 cv) e 162 Nm, com inversor de pulso e caixa de engrenagens de uma velocidade numa combinação coaxial.





A alimentar o Sportline iV 80x está uma bateria de 82 kWh para uma autonomia de 488 quilómetros no ciclo WLTP.

A gama é completada por mais duas versões com apenas um motor eléctrico a dar tracção às rodas traseiras.

O SportLine iV 60, com uma bateria de 62 kWh, debita 132 kW (180 cv) e 310 Nm para 409 quilómetros de autonomia.

Já SportLine iV 80 dispõe de uma bateria de 82 kWh e uma potência de 150 kW (204 cv) e 310 Nm, sendo capaz de percorrer até 525 quilómetros com uma única carga.

Os consumos oscilam entre os 15,8 kWh/100 km na variante SportLine iV 60, subindo para 17,1 e 17,7 kWh/100 km na duas versões mais potentes.





Tom mais desportivo

O Skoda Enyaq SportLine iV inclui de série uma suspensão desportiva com molas e amortecedores específicos, reduzindo a distância ao solo em 15 mm à frente e 10 mm atrás.

A grelha e as molduras das entradas de ar, em preto brilhante, dão o tom mais apelativo ao modelo, reforçadas pelos pára-choques e pelas embaladeiras laterais na cor da carroçaria.

Os faróis são Matrix LED, com as luzes traseiras a serem totalmente em LED com "piscas" dinâmicos.

Há ainda soluções de acabamento em preto brilhante nos espelhos retrovisores laterais, molduras das janelas, barras do tejadilho e difusor, com a asa traseira a ser em preto baço.





O visual do conjunto é realçado pelas jantes em liga leve de 20 polegadas, que pode ser substituídas, em opção, por um jogo de 21 polegadas.

Interior pragmático

O interior é marcado pelos revestimentos em preto nos bancos desportivos e nos painéis, com inserções decorativas com efeito de carbono. O volante multifunções é forrado a pele com pespontos cinza contrastantes, e pode ser aquecido.

O ecrã de 13 polegadas para o sistema de infoentretenimento é também padrão na gama, enquanto o visor head-up com realidade aumentada é opcional.

Ainda como opção são o assistente de estacionamento e o Travel Assist para condução semi-autónoma, para complementar os sistemas de segurança e assistência à condução.

Versão Bateria Preço iV 50 55 kWh 36.480 euros iV 60 62 kWh 40.507 euros SportLine iV 60 62 kWh 45.205 euros iV 80 82 kWh 47.108 euros SportLine iV 80 82 kWh 51.141 euros iV 80 4 x 4 82 kWh 49.826 euros SportLine iV 80 4 x 4 82 kWh 53.860 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?