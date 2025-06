Enyaq RS Race é o novo laboratório de corridas da Skoda

Mais baixo, mais largo e bem mais leve do que o original: a Skoda Motorsport criou um protótipo com um visual ainda mais revigorante face ao Enyaq Coupé RS de que evolui.

O Enyaq RS Race assume-se como um verdadeiro "eléctrico" de competição ao "emagrecer" 300 quilos graças ao uso de componentes biocompostos sustentáveis que oferecem as mesmas vantagens de rigidez e peso da fibra de carbono.

O redesenho dos pára-choques e dos guarda-lamas, para acomodar jantes de 20 polegadas com pneus de baixo perfil, e a montagem dum novo difusor e duma nada discreta asa traseira privilegiam a aerodinâmica e os fluxos de arrefecimento.

O interior também foi alterado com inspiração directa no Skoda Fabia RS Rally2 com um volante de competição semelhante, e um sistema de infoentretenimento modificado, sem esquecer as barras da gaiola de segurança.

A direcção progressiva que equipa o Enyaq RS coupé foi substituída no Enyaq RS Race por uma direcção linear com assistência eléctrica ajustada por software e uma relação de transmissão otimizada para a competição automóvel.

Em dieta para as corridas

Agora com um peso limitado aos 1.946 quilos, o bólide beneficia da recalibração do chassis com molas, amortecedores e travões de competição. E, em vez da suspensão DCC adaptativa, ganhou antes uma suspensão desportiva especial configurável.

O resultado final é um desportivo mais largo em 72 mm à frente e 116 mm atrás do que o Enyaq RS coupé tem, baixando a distância ao solo em 70 mm para uma qualidade de condução comparável à do Fabia RS Rally2.

Dispõe ainda dum sistema de travagem de competição com discos carbono-cerâmicos, com pinças de dez pistões à frente e de quatro atrás, completada com um travão de mão hidráulico no eixo traseiro.

Sem alterações mantém-se o sistema de propulsão, o que significa uma bateria de 84 kWh brutos a alimentar dois propulsores eléctricos que debitam até 250 kW (340 cv) de potência às quatro rodas com diferenciais autoblocantes nos dois eixos.

Se a velocidade de ponta se mantém nos mesmos 180 km/hora do Enyaq RS coupé, bastam-lhe menos de cinco segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora.

Mais do que um carro de corrida pronto a sair para a pista, já que nem sequer está homologado para tal, o Skoda Enyaq RS Race assume-se antes como um laboratório sobre rodas para desenvolver soluções inovadoras a serem reflectidas na produção em série.

