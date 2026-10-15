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Entregas porta a porta: Citroën 2 CV em modo Fourgonnette Concept

18:05 - 15-10-2026
 
 
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Não foi só o 2 CV Concept a fazer furor no espaço que a Citroën ocupa no salão automóvel de Paris. A insígnia francesa avançou com uma carrinha conceptual que foi "decalcada" do futuro citadino a electrões.

A filosofia é a mesma : um "eléctrico" compacto, simples e prático, mesmo se o seu uso profissional seja ainda uma miragem já que não passa ainda de um "estudo" de estilo.

Na base do Citroën 2 CV Fourgonnette Concept está o original lançado em 1951, agora adaptado às necessidades actuais, mas sem tentar reproduzi-lo ao pormenor.

Mesmo assim, exibe-se num tom cinzento que logo o associa ao antecessor que esteve em comercialização até 1978, não faltando as jantes de 18 polegadas em cinzento escuro com as bandas laterais em cinzento claro.

Tendo menos de quatro metros de comprimento, não possui uma porta lateral deslizante, o que obriga que o acesso à área de carga se faça pelas portas traseiras pintadas num preto contrastante.

No entanto, foi incluído um acesso lateral do lado do condutor sob a forma duma tampa articulada na parte superior.

Não há imagens do habitáculo mas, à partida, poderá apresentar uma configuração semelhante à do 2 CV Concept, do qual não se conhecem quaisquer dados técnicos como acontece nesta furgoneta.

Mesmo sem planos para o seu lançamento, a insígnia francesa não fecha a porta por completo, já que o protótipo serve antes para avaliar se há espaço para um comercial eléctrico com aquelas características.

Texto: P.R.S.

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