Entrada em 2025: Dacia ataca areias do rali Dakar com Sébastien Loeb

Em 2025, o mundo do desporto automóvel passa a contar com mais uma insígnia para o Rali Dakar: nada mais, nada menos do que a Dacia.

O francês Sébastien Loeb será um dos pilotos, com a espanhola Cristina Gutiérrez Herrero a guiar o segundo carro da equipa.

O anúncio foi feito esta segunda-feira por Denis Le Vot, director executivo da insígnia franco-romena, tendo como parceira no projecto a especialista Prodrive.

Antes da entrada efectiva na prova, no entanto, a Dacia irá testar os seus protótipos com tracção às quatro rodas já em 2024 no Rali de Marrocos.

Para alimentar os sistemas motrizes serão usados combustíveis sintéticos que a Aramco está a desenvolver.

Nada que surpreenda já que o rali Dakar será um verdadeiro laboratório de ideias de energias e de funcionalidades para a marca do grupo Renault.

