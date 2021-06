Ensaio DS 9 E-Tense 225: luxuoso e requintado

O DS 9 é a incarnação do luxo à francesa, com a versão E-Tense 225 a querer marcar pontos no nosso mercado.

E são muito fortes os argumentos da berlina híbrida plug-in de 225 cv de potência, que será, nesta primeira fase, a única motorização a ser vendida no nosso mercado.

E é, sem sombra de dúvidas, uma alternativa elegante às propostas das insígnias premium alemãs, e uma lufada de ar fresco num mercado saturado de SUVs.

Construção sólida

Construída sobre uma evolução da plataforma em que é montado o Peugeot 508, o DS 9 E-Tense 225 assume o perfil de uma berlina coupé.



A qualidade de construção é irrepreensível, e as linhas exteriores são clássicas mas muito elegantes. Destacam-se os três faróis em forma de "diamante", que já se conhecia no DS 7 Crossback, e a assinatura luminosa vertical.

A grelha do motor, cravejada de cromado nas extremidades, também é adornada com um curioso desenho paramétrico 3D. Atrás, a berlina mantém os traços característicos do DS 7 Crossback, a culminar nos farolins em escala.

E, embora não faça uma ligação direta ao Citroën DS, que se distinguiu nas estradas europeias entre os anos 50 e 70, os "piscas" integrados nas laterais do tejadilho são uma bela homenagem ao carro que ficou conhecido entre nós como "boca de sapo".





Por dentro, há detalhes refinados, quase barrocos, com os bancos e revestimentos forrados em pele Nappa e o tejadilho em Alcantara, conferindo-lhe uma personalidade muito própria.

E basta atentar no relógio da BRM no centro superior do tabliê, que "salta" da sua caixa quando o motor é colocado em funcionamento. Estamos realmente num universo completamente diferente do proposto pelas berlinas clássicas germânicas.

O espaço a bordo está mais do que assegurado para transportar cinco pessoas com elevados níveis de conforto, principalmente nos assentos traseiros.

Nem outra coisa seria de esperar face a uma berlina que mede 4.934 mm de comprimento e tem 2.895 mm de distância entre os eixos.

Os bancos são verdadeiras poltronas, muito envolventes e confortáveis, como se estivéssemos num salão sobre rodas. Além disso, os assentos de trás têm funções de aquecimento e ventilação, bem como três programas de massagem.





O painel de instrumentos e o ecrã multimédia digitais marcam o ambiente tecnológico, próprio de uma berlina electrificada.

Os sistemas de segurança e apoio à condução são evoluídos, e, com o sistema Drive Assist, possui condução semi-autónoma de nível 2.

Conforto de alto nível

Na estrada, confirma-se o conforto à francesa, seja a condução em modo eléctrico, híbrido, conforto, desportivo ou tracção integral.

Os 225 cv e 360 Nm debitados pelo motor turbo PureTech de 1.6 litros, com 180 cv, combinado com o propulsor eléctrico de 80 kW (110 cv) dão-lhe um óptimo dinamismo.

A caixa automática de oito velocidades é precisa e solícita quando se calca com mais força o pedal do acelerador, mesmo tendo em conta que a berlina mais de 1.900 quilos.





Sem rodeios, o DS 9 E-Tense 225 é muito agradável de conduzir e, sem ser um verdadeiro "tapete voador", o nível de conforto está ao nível de um topo de gama premium.

A direcção é leve e precisa, e as acelerações são honestas e equilibradas. A posição de condução é ideal e o volante é um verdadeiro deleite para se ter nas mãos.

Percebe-se que a auto-estrada é o seu terreno favorito mas também não se sai mal numa estrada nacional.

Com um centro de gravidade mais baixo, não se sente demasiado o adornar da carroçaria em curvas mais apertadas, a menos que se queira fazê-las a velocidades mais elevadas do que elas permitem.

E, face às irregularidades do piso, o sistema DS Active Scan Suspension mostrou-se bem eficaz a antecipar e a adaptar a suspensão em milésimas de segundo.

Único senão, mesmo, é que, apesar da boa insonorização a bordo, o motor PureTech revela-se algo ruidoso em regimes elevados quando a bateria elétrica se esgota.

Como em qualquer híbrido plug-in do momento, os 56 quilómetros de autonomia dada pela bateria de 11,9 kwh esgotam-se demasiado depressa.









Felizmente, basta 1h45 para carregá-la através de uma wallbox de 7,4 kilowatts, o que o torna ideal para circular em modo eléctrico na cidade.



Em jeito de conclusão, condução refinada e prestações convincentes fazem do DS 9 E-Tense 225 um modelo a ter em conta. E, para quem gosta de berlinas de luxo, é um excelente concorrente aos rivais das marcas alemãs.

A berlina é proposta com os níveis de equipamento Performance Line + e Rivoli +, com preços a partir de 59.100 euros.

