VW ID.7 Tourer: um ''eléctrico'' feito para grandes viagens

É uma das principais propostas da Volkswagen na electromobilidade: o ID.7 Tourer chega ao nosso país em três variantes com potências de 286 e 340 cv para uma autonomia até 690 quilómetros.

A carrinha assume os mesmos códigos estilísticos da berlina, e se o espaço a bordo se mantém, a bagageira é mais generosa com os seus 605 litros de capacidade.

O Aquela Máquina já a levou para a estrada e apreciou como quase se transforma num "tapete voador" graças ao elevado poder de filtragem das deficiências do piso, mesmo no alcatrão mais deficiente.

Conforto quase de luxo

A aposta da Volkswagen é forte ou não estivesse nas suas previsões vender até 200 unidades da ID.7 Tourer no nosso país antes que 2024 termine.

Definida por um visual muito elegante, a carrinha assume-se como um familiar quase de luxo face aos seus concorrentes, para desfrutar durante centenas de quilómetros até ao próximo carregamento.

A marca germânica afirma que, em termos de estilo, é uma fusão entre as linhas clássicas da Passat com o formato shooting brake do Arteon.

E se à frente nada a distingue da berlina, é obviamente na traseira que estão as principais diferenças, logo perceptível no tejadilho alongado, a terminar de forma feliz na porta da bagageira.

Os 4,96 metros de comprimento que mede e os 2,97 metros de distância entre eixos confirmam o amplo espaço a bordo, com pormenores premium muito bem realçados.

O conforto à frente é assegurado por bancos ergoActive com regulação eléctrica e função de massagem, com a luminosidade e opacidade interior a poder ser controlada com o tecto de abrir panorâmico.

A arquitectura do posto de condução está mais compacta com a introdução de origem do novo visor head-up de realidade aumentada.

O painel de instrumentação de cinco polegadas reúne apenas os dados essenciais, como a velocidade e a capacidade da bateria.

Todas as outras funções são geridas a partir do ecrã multimédia de 15 polegadas, já com a solução ChatGPT integrada.

Três versões com GTX à cabeça

A Volkswagen ID.7 Tourer, proposta nas variantes Pro Urban e Pro S Urban, comporta o mesmo propulsor de 210 kW (286 cv) e 545 Nm da berlina.

A diferença está mesmo na capacidade das baterias, com a primeira versão de 82 kWh brutos para 605 quilómetros entre, e a segunda, com o acumulador de 91 kWh, a chegar aos 685 quilómetros.

A diferença entre ambas também está na capacidade de carregamento em corrente contínua: 175 kW na mais pequena e 200 kW na maior, com os tempos de carga até 80% a serem inferiores a 30 minutos.

A "estrela" da gama é o desportivo GTX, com o mesmo motor traseiro de 210 kW mas agora alinhado com um segundo de 80 kW (109 cv) a assegurar 340 cv e 560 Nm passados às quatro rodas.

A bateria de 86 kWh úteis oferece até 584 quilómetros de autonomia, com o carregamento a fazer-se a 200 kW em corrente contínua.

A arquitectura da suspensão foi ajustada para comportar o alto desempenho do sistema de tracção com barras estabilizadoras mais rígidas.

A direcção progressiva de série foi concebida para uma elevada precisão, assim como uma resposta previsível, com a dinâmica a poder ser melhorada ao seleccionar o modo ESC Sport.

Somam-se ainda o controlo adaptativo do chassis, com o sistema de suspensão DCC a ser controlado por um novo gestor de dinâmica do veículo, combinado com o bloqueio electrónico do diferencial XDS.

E anda, anda, anda… fora da auto-estrada!

E quanto vale o ID.7 Tourer Pro Urban em ensaio na estrada? Nada mal no curto teste que o Aquela Máquina fez na apresentação nacional da gama esta semana.

É certo que não tem as acelerações "vulgares" de muitos "eléctricos" de gama alta, mesmo se os 286 cv do motor traseiro dão um impulso mais do que suficiente em todas as situações mas de forma serena.

Não é um carro de luxo mas a sensação é quase semelhante graças ao elevado nível de filtragem das irregularidades do alcatrão e ao excelente isolamento acústico.

A leveza não faz parte das características da carrinha com os quase 2.200 quilos que pesa mas, mesmo assim, demora apenas 6,6 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora.

As capacidades de recuperação dos 80 aos 120 km/hora são rápidas, conseguidas em menos de cinco segundos, o que torna particularmente interessante o seu desempenho numa estrada nacional.

Mesmo assim, se a carrinha "sabe" como marcar um bom ritmo, depressa mostra os seus limites nas subviragens e na resistência à travagem face ao seu peso.

Sem surpresa, a auto-estrada assume-se como o seu terreno natural mas também não se sai nada mal para os percursos quotidianos em cidade, sempre com consumos bem equilibrados.

Eficiente e racional quanto baste no consumo, não é difícil manter uma média abaixo dos 16 kWh/100 km mas, em auto-estrada, pode contar com um gasto superior a 20 kWh/100 km.

Sem concorrentes directos à excepção das marcas premium, o Volkswagen ID.7 Tourer na variante Pro Urban assume-se como uma escolha racional para quem privilegia o espaço e conforto dum familiar.

Esta variante ensaiada, que dá entrada à gama com a bateria de 82 kWh, é proposta a partir de 61.828 euros, com o ID.7 Pro S Urban com a de 91 kWh a começar nos 66.736.

Já o desportivo ID.7 GTX de 340 cv e com o acumulador de 91 kWh tem um preço de partida de 71.843 euros.

