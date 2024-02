Enigma GT: o brutal hiper desportivo da Pininfarina… a hidrogénio!

A Pininfarina volta a dar um ar da sua graça no salão automóvel de Genebra com um hiper desportivo extremo nas suas linhas e na sua potência.

Ainda sob a forma de protótipo, o Enigma GT combina um estilo futurista com elementos que bebem as suas influências nos concept cars dos anos 70.

O modelo de produção, com uma motorização atípica, será desenvolvido pela carroçadora italiana tendo em vista o 95.º aniversário que celebra em 2025.

700 km com um depósito

Os 4,58 metros que tem de comprimento fazem do Enigma GT um hiper desportivo relativamente pequeno face ao aos seus congéneres.

A contrapor essa medida estão os 2,88 metros de distância entre eixos, numa configuração 2+2, e com o propulsor montado em posição central traseira.

É uma motorização híbrida, sem qualquer dúvida, mas a sua originalidade está no bloco de 2,5 litros e seis cilindros a hidrogénio a accionar as rodas traseiras.

Com uma potência de 325 kW (442 cv), a tracção integral é assegurada pelo motor eléctrico de 200 kW (272 cv) no eixo dianteiro, apoiado por uma bateria de 10 kWh.

O suficiente para percorrer mais de 700 quilómetros com um depósito de nove quilos de hidrogénio, desde que a velocidade média não passe dos 100 km/hora.



Em ciclo combinado, no entanto, a distância cai para 550 quilómetros e ainda menos se se quiser explorar toda a potência combinada.

Afinal, os zero aos 100 km/hora podem fazer-se em menos de quatro segundo, para uma velocidade de ponta de 250 km/hora.

Aerodinâmica extrema

A posição central do motor optimiza a aerodinâmica frontal do hiper desportivo para um coeficiente de Cx 0,24.

A contribuir para este valor estão os 1,23 metros que tem de altura, combinados com a aerodinâmica activa da grelha e da traseira, assim como dos deflectores dianteiros e da parte inferior da carroçaria.

Os guarda-lamas dianteiros estão perfeitamente integrados numa dianteira muito baixa, a integrar todas as funções de iluminação numa barra luminosa central.



Atrás destaca-se a linha luminosa a servir de farolins no topo da escultura aerodinâmica, com um dispositivo activo a alterar as posições da "asa delta" e do difusor.

Interior minimalista

A claustrofobia a bordo não deverá fazer-se sentir para condutor e ocupantes, graças à ampla visibilidade panorâmica.

O Enigma GT apresenta esta capota exclusiva que junta as portas e o pára-brisas numa única peça.

A flutuar sobre o tabliê está um visor OLED transparente quase invisível, que serve como ecrã central digital.

Todas as funções do protótipo podem aí ser controladas, assim como a partir dos quatro botões montados no volante rectangular.



A Pininfarina destaca também a concepção "holística" da tecnologia de bordo; até o vidro traseiro faz parte de uma interface imersiva e intuitiva.

O assistente à condução em realidade aumentada é dado pela inteligência artificial do veículo, projectada para auxiliar o condutor em tempo real.

Esta funcionalidade vai além da navegação convencional, oferecendo um conjunto completo de ferramentas funcionais, e recursos de assistência.

Mais do que um hiper desportivo, o Pininfarina Enigma GT assume-se como uma peça de arte sobre rodas, numa combinação feliz entre estilo e tecnologia.

Em 2025, deverão haver mais notícias sobre a realidade deste protótipo transformado num carro de produção… muito limitada!

