Encontra Jaguar raro num barracão que pode valer mais de 100 mil euros

Descobrir um roadster raro escondido no barracão de uma quinta é quase tão difícil como encontrar uma agulha num palheiro mas foi exactamente o que aconteceu a um apaixonado por velhas glórias automóveis.

O encontro com um Jaguar XK150 S Drop Head Coupé de 1958, envolto em muita ferrugem e sujidade, aconteceu há algumas semanas a um britânico de Crewkerne, no sudoeste do Reino Unido.

O dono original tinha comprado a relíquia há 30 mas o projecto de restauro que tinha idealizado estava parado há um quarto de século.

Depois de comprá-lo, o novo proprietário nem sequer pensou em restaurá-lo mas antes vendê-lo de imediato através da leiloeira Humbert & Ellis Auctions.

Licitado em mais de 40 mil euros no estado deplorável em que está no leilão online, o roadster poderá superar os 115 mil euros.

O Jaguar XK150 S Drop Head Coupé em questão era um verdadeiro "foguete" quando chegou ao mercado no final dos anos 50.

A alimentá-lo está um seis cilindros em linha de 3.4 litros com 250 cv e 325 Nm, passados às rodas traseiras através de uma caixa manual de cinco relações.

Com uma velocidade máxima de 214 km/hora, demorava apenas 8,9 segundos a cumprir os zero aos 100 km/hora.

