Encomendas abertas: saiba quanto custa o novo Peugeot e-308 SW

As encomendas estão abertas e os preços já são conhecidos para um dos pilares da ofensiva eléctrica da marca do leão.

Depois do hatchback, é agora do novo Peugeot e-308 SW chegar ao nosso país com o novo motor de 115 kW (156 cv) e 260 Nm do grupo Stellantis.

A suportar potência e binário está uma bateria de 54 kWh para uma autonomia até 400 quilómetros, com o consumo médio a rondar os 12,7 kWh/100 km.

O carregador trifásico de bordo de 11 kW é de série, bastando 25 minutos para carregar a bateria de 20 a 80% num posto de carregamento DC de 100 kW.

De última geração são os sistemas de segurança activa e apoio à condução que equipam a carrinha eléctrica.

Entre as funcionalidades estão o controlo de velocidade adaptativo com Stop & Go, monitorização do ângulo morto até 75 metros e alerta de tráfego traseiro.

Dois níveis de equipamento

A variante Allure dá entrada à gama do Peugeot e-308 SW composta por dois níveis de equipamento.

Grelha e entradas de ar em preto com aplicações cromadas, frisos dos vidros em preto brilhante distinguem o exterior da carrinha.

Somam-se ainda as jantes em liga leve Electra de 18 polegadas enquanto a bordo são realçados os estofos e revestimentos em tecido Falgo.

Inclui ainda travão activo de emergência, câmara de marcha atrás, comutação automática de "máximos" e navegação conectada com ecrã de dez polegadas.

Já a versão GT ganha, a nível estético, uma grelha específica em preto envernizado, aplicações cromadas e entradas de ar em preto brilhante;

Os painéis das portas recebem detalhes em alumínio enquanto o pára-choques dianteiro e as laterais inferiores recebem alargadores.

O habitáculo recebe estofos em Alcantara e tecido reciclado, pedais desportivos em alumínio e o pacote Driver Sport.

No campo tecnológico é realçado o cruise control adaptativo, alerta de trânsito traseiro transversal e ajuda ao estacionamento dianteiro.

Equipamento / modelo Peugeot e-308 Peugeot e-308 SW Allure 45.025 euros 46.125 euros GT 47.275 euros 48.525 euros

