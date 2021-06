Encomendas abertas para novo Fiat Tipo City Sport

Estão abertas as encomendas para o Fiat Tipo City Sport. A nova versão comporta um visual mais desportivo arrojado, e sistemas de segurança e de infoentretenimento mais evoluídos.

Proposto nas variantes de cinco portas e Station Wagon, a equipá-lo está o novo motor a gasolina 1.0 GSE T3 de 100 cv, e o já conhecido turbodiesel 1.6 Multijet de 130 cv.

O primeiro está associado a uma caixa manual de cinco velocidades e o segundo a uma transmissão manual de seis relações.

São vários os elementos estéticos que distinguem o Tipo City Sport do resto da gama, para além do logótipo Sport nos retrovisores exteriores.

O modelo apresenta a cor exclusiva Cinzento Metropoli, e jantes em liga leve de 18 polegadas com corte de diamante. Os faróis e farolins Full LED são de série.

Detalhes em preto brilhante são visíveis na parte inferior da grelha e nos painéis das portas, assim como nas capas dos retrovisores laterais e nos puxadores das portas.

A grelha dianteira com acabamento preto brilhante, que foi alvo de renovação, ostenta o novo símbolo da marca, sendo o segundo modelo a exibir aquele logótipo, a seguir ao Fiat 500.

O visual desportivo prossegue no interior, marcado pelos forros em preto e pelo novo volante, mais pequeno e compacto. O novo painel de instrumentos digital de sete polegadas substitui o convencional visor analógico.

O sistema multimédia Uconnect 5, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, está presente num ecrã táctil de sete polegadas, que opcionalmente pode ser substituído por um visor de 10,25 polegadas.

Os comandos do ar condicionado também foram revistos, tendo sido acrescentadas novas aplicações cromadas e pretas.

Com o sistema Keyless Entry/Go, é possível trancar e destrancar as portas, e ligar o motor sem a necessidade das tradicionais chaves.

Em termos de sistemas de segurança e assistência à condução, destaca-se o Adaptive High Beam, que liga automaticamente as luzes de "máximos" quando a faixa contrária está vazia.

O Fiat Tipo City Sport pode ainda ser equipado com o novo pacote D-Fence by Mopar para travar impurezas no habitáculo.

O pack é constituído por um filtro que bloqueia partículas e quase 100% dos alérgenos do exterior, além de reduzir a formação de fungos e de bactérias em 98%.

Dispõe ainda de um purificador do ar que filtra micro-partículas, como pólen e bactérias, e uma lâmpada UV para higienizar as superfícies de contacto, como o volante, a alavanca das mudanças e os bancos.

