Já há preços para os novos Opel Astra GSe e Grandland GSe, estreados que foram ao público este fim-de-semana no salão automóvel de Bruxelas.

Encomendas abertas: Opel Astra GSe e Grandland GSe já têm preços

Os dois topos de gama da marca do relâmpago, nas suas respectivas linhas, aliam um chassis preciso para um desempenho estimulante.

Realçados por um visual electrizante, ambos os desportivos híbridos plug-in distinguem-se pelos característicos pára-choques à frente.

Atrás saltam à vista os singulares difusores traseiros GSe, mais as jantes exclusivas em liga leve de 18 polegadas para o Astra e de 19 para o Grandland.

O espírito desportivo está bem vincado no interior com os bancos desportivos específicos para o piloto e o acompanhante para esta linha.

E, para uma condução ainda mais segura, uma gama completa de sistemas de assistência de última geração completam a oferta.

Até 300 cv de força

O Opel Astra GSe conta uma potência de 225 cv e um binário de 360 Nm, fruto dos 180 cv do bloco turbo de 1.6 litros e dos 81,2 kW (110 cv) do motor eléctrico, passados ao eixo dianteiro através de uma caixa automática de oito relações.



Os 100 km/hora são atingidos em 7,5 segundos para uma velocidade máxima de 235 km/hora mas só com o propulsor eléctrico activado, a velocidade máxima fixa-se nos 135 km/hora.



A bateria com 12,4 kWh de capacidade está capaz de assegurar uma autonomia até 64 quilómetros em estrada ou até 73 quilómetros na cidade.

A dinâmica desportiva foi conseguida pelo rebaixamento do chassis em 10 mm enquanto a direcção, suspensão e travões foram afinados para uma resposta mais directa.



A tecnologia Koni FSD (Amortecimento Selectivo de Frequência) permite regular a suspensão para um comportamento mais preciso, de acordo com as situações de condução.



Estas características técnicas também beneficiam o Opel Grandland GSe, equipado com mesmo bloco turbo de 1.6 litros mas com 200 cv de potência.

Os dois motores eléctricos que lhe dão tracção integral – 81,2 kW (110 cv) à frente e 83 kW (113 cv) atrás – permitem uma potência combinada de 300 cv e um binário de 520 Nm.



O Grandland GSe atinge os 100 km/hora em 6,1 segundos, com a velocidade máxima a bater nos 235 km/hora ou 135 km/hora em modo 100% eléctrico.



A bateria de 14,6 kWh dá uma autonomia até 63 quilómetros, com a circulação eléctrica em cidade a chegar aos 81 quilómetros.

O novo Opel Astra GSe é proposto a partir de 51.090 euros enquanto o novo Grandland GSe arranca nos 60.932 euros.

Mais tarde chegará a Sports Tourer híbrida plug-in do Astra GSe, revelada no último fim-de-semana no salão automóvel de Bruxelas.

