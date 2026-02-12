 Pesquisa
Emoção ao volante: Cupra estreia 'Own the Wheel'

11:37 - 12-02-2026
 
 
Chama-se Own the Wheel a primeira exposição internacional da Cupra que celebra aqueles que optam por assumir o controlo das suas próprias vidas, e rejeitarem o "piloto automático" neste mundo cada vez mais automatizado.

Inspirada no lema No Drivers, No Cupra, é o primeiro projecto da insígnia espanhola no mundo da arte, tendo o volante como símbolo do controlo da própria existência.

Sete artistas europeus criaram obras únicas que convidam à reflexão sobre a importância de viver de forma consciente com o constante estímulo das emoções.

Entre eles destacam-se Sita Abellán e Oliver Latta, vencedor de dois Primetime Emmy Awards, ao lado de nomes como Six Dots, Waiting for Ideas, Billi Thanner, André Romão e Giulia Tavani (anGostura).

A exposição Own the Wheel inaugurada esta semana na Cupra City Garage de Madrid está patente ao público até domingo, para depois entrar em digressão pelas várias "garagens" que a marca tem no mundo, com Lisboa incluída.

