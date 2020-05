EMEL começa a cobrar pelo estacionamento na próxima segunda-feira em Lisboa

A EMEL vai voltar a fiscalizar, a partir de segunda-feira, o estacionamento pago em Lisboa.

Recorde-se que a empresa municipal tinha suspendido o pagamento a 16 de Março devido à pandemia do Covid-19.

Em comunicado, a EMEL explica que irá manter-se o estacionamento gratuito dos veículos de residentes com dístico válido até 30 de Junho (e a todos a quem já tenha sido garantido acesso), em todos os parques de estacionamento da empresa.

Da mesma forma, será mantida a "extensão automática de todos os dísticos atribuídos até Junho de 2020, ou Junho de 2021, para dísticos renovados a partir de 1 de Março".

As equipas das unidades do Serviço Nacional de Saúde directamente envolvidas no combate à pandemia, continuarão a ter direito a "estacionamento gratuito" até Dezembro.

A EMEL irá ainda criar um processo interno para processar, com urgência, os pedidos de dísticos novos, respondendo aos residentes que ainda não o tenham solicitado.

O atendimento será feito no portal da empresa municipal, no separador "Dísticos" e subseparador "Dísticos de Residentes". O atendimento presencial voltará a estar disponível a partir de 1 de Junho.

Mantidas serão também as medidas de desinfecção das bicicletas do sistema partilhado Gira, assim como a sua utilização gratuita pelos profissionais de saúde.