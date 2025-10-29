 Pesquisa
Tome Nota

Em Marselha: cadela abandonada em carro uma semana sem água nem comida

18:03 - 29-10-2025
 
 
Maus tratos a animais acontecem um pouco por todo o lado mas em França um caso atingiu um nível de crueldade indecente no último fim de semana.

Em Marselha, no coração do bairro de La Bégude Nord, uma cadela muito jovem da raça American Staffordshire Terrier foi abandonada dentro dum carro trancado, sem água nem comida durante quase uma semana.

A ocorrência foi relatada pelo diário La Provence e confirmada por uma publicação da polícia municipal na rede X (antigo Twitter) com várias fotografias a ilustrarem a história.

Um Peugeot 206 estava estacionado de forma discreta, como tantos outros no local, quando alguns moradores dos prédios em redor se aperceberam de ganidos vindos do interior.

Alertada a autoridade policial, uma patrulha percebeu a gravidade da situação ao ver o canídeo aterrorizado, preso pela trela a um dos cintos de segurança do banco traseiro, e de imediato partiu um dos vidros para resgatá-lo.

Exausta, desidratada e esfomeada, ao ponto de comer as próprias fezes para sobreviver, foi levada para a esquadra local onde foi alimentada.

Uma associação de protecção animal responsabilizou-se pelo animal enquanto a polícia abriu uma investigação para identificar o dono do carro e determinar as circunstâncias do abandono.

TEMAS:

MarselhaFrançapolíciainsólito
