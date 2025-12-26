Em França ''embrulham'' radares para ''oferecer'' no Natal…

O bom humor natalício tomou conta das estradas francesas de Terrenoire nesta quadra festiva: alguém decidiu "embrulhar" um radar ao lado duma auto-estrada a norte de Lyon como um verdadeiro "presente" do Pai Natal.

Um interlúdio leve e quase poético num quotidiano frequentemente marcado pelas multas por excessos de velocidade "fotografados" por estes espécimes de fiscalização do trânsito.

Ainda por cima, o poste do radar exibe uma mensagem divertidamente atrevida, a alertar os automobilistas que não deverão desembrulhar a prenda antes do dia 25... que entretanto alguém já terá "desembrulhado".

Um lembrete subtil de que o humor pode diminuir a velocidade em excesso dos carros... mas certamente não as multas, mesmo com esta decoração natalícia.

