Em directo no Youtube: Audi revela novo A3 Sportback

É mais uma marca a ver no Youtube a solução para apresentar os modelos que iria estrear no salão automóvel de Genebra, cancelado devido à disseminação do novo coronavírus na Suíça.

O novo Audi A3 Sportback será revelado em directo naquela rede social, esta terça-feira, a partir das 08h50, assim como na Audi MediaTV. A apresentação inclui também o levantar do véu sobre o novo eléctrico Audi e-tron S.

Em relação ao Audi A3 Sportback, a principal curiosidade está nas motorizações que irão equipar a quarta geração deste compacto.

Avançado pela própria insígnia germânica, certo é que a quarta geração do A3, estreado em 1996, terá uma versão ‘mild hybrid’ e uma variante híbrida plug-in.

Recorde-se que a Audi "antecipou" a estreia do compacto, ainda sob camuflagem, nas estradas açorianas de São Miguel.

Sem revelar a versão, embora quase de certeza tenha sido o potente S3, a marca germânica quis testar no terreno as valências do sistema de tracção integral.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?